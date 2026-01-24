Serie B: pareggio a reti bianche e un gol annullato a Palumbo in Modena-Palermo

24/01/2026 | 19:15:14

È terminata in un pareggio la partita delle 17:15 di Serie B tra Modena e Palermo.

Nessuna delle due formazioni è riuscita nei 90′ a trovare il gol del vantaggio in un match molto equilibrato. Il punteggio sembrava essersi sbloccato al 69′ per il Palermo con il gol di Palumbo ma, dopo una revisione da parte del VAR, la rete è stata annullata per un fallo sul portiere avversario lasciando dunque il punteggio sullo 0-0.

Foto: sito Serie B