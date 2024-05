Serie B, Palermo-Sampdoria apre i playoff

Questa sera alle 20.30 andrà in scena la prima partita del quarto di finale playoff di Serie B. Da una parte, il Palermo di Mignani, che dopo un finale di stagione tutt’altro che entusiasmante, tre sconfitte e quattro pareggi nelle ultime sette partite, ha chiuso con il successo in trasferta sull’ormai salvo Sudtirol. La vittoria è arrivata al termine di una partita decisa da Diakite a metà del secondo tempo, che ha permesso ai rosanero di conquistare tre punti utili a mantenere la sesta posizione. Dall’altra, la Sampdoria di Pirlo, che dopo una prima parte di stagione decisamente traballante, è riuscita a trovare la retta via fino a conquistare il tanto agognato posto tra le prime otto della classifica, e a potersi così giocare il ritorno in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Sarà gara secca al Renzo Barbera, la vincente affronterà il Venezia in semifinale il prossimo 20 maggio.

Foto: Logo Serie B