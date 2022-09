Serie B: Palermo, la lista dei convocati di Eugenio Corini per il Genoa

In attesa della partita che vedrà in campo Palermo e Genoa, in programma per domani sera alle ore 20.30, è stata resa nota, attraverso i canali ufficiali del Palermo, la lista dei convocati di Eugenio Corini. Eccola di seguito:

Portieri: Grotta, Massolo, Pigliacelli

Difensori:Pierozzi, Sala, Crivello, Nedelcearu, Buttaro, Mateju, Lancini

Centrocampisti: Gomes, Segre, Stulac, Damiani, Saric

Attaccanti: Floriano, Brunori, Di Mariano, Vido, Soleri, Valente, Elia

Foto: Sito Palermo