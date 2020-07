Serie B, oggi si gioca la 37esima giornata: ecco il programma completo

Dopo aver stabilito la promozione in serie A di Benevento e Crotone e la retrocessione del Livorno, si gioca per decidere chi prenderà parte ai playoff e chi saluterà la serie cadetta. Le gare si disputeranno tutte in contemporanea con fischio di inizio fissato alle 21. Questo il programma completo:

Benevento – Chievo Verona

Cittadella – Venezia

Crotone – Frosinone

Empoli – Cosenza

Juve Stabia – Cremonese

Perugia – Trapani

Pescara – Livorno

Pisa -Ascoli

Pordenone – Salernitana

Spezia – V. Entella

CLASSIFICA

Benevento 83, Crotone 65, Spezia 57, Pordenone 56, Frosinone 53, Cittadella 52, Empoli 51, Salernitana 51, Chievo 50, Pisa 50, Venezia 47, Entella 47, Ascoli 46, Cremonese 45, Perugia 45, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 40, Trapani (-2) 38, Livorno 21.