Serie B, oggi si gioca la 32a giornata. Il programma

Pasquetta in campo per la Serie B, come consuetudine gli anni scorsi.

Un turno molto importante, che parte dal lunch match delle 12.30, fino al posticipo delle 20.45.

Questo il programma completo:

Pordenone-Entella ore 12.30

Ascoli-Vicenza ore 15.00

Cittadella-Reggina ore 15.00

Cosenza-Cremonese ore 15.00

Empoli-Chievo ore 15.00

Monza-Pescara ore 15.00

Pisa-Lecce ore 15.00

Reggiana-Brescia ore 19.00

Spal-Venezia ore 19.00

Salernitana-Frosinone ore 21.00

Foto: Logo Serie B