Serie B, oggi si conclude la 27a giornata. Il programma

Monza, Salernitana e Lecce hanno approfittato del mezzo passo falso dell’Empoli, fermato sul pari in casa con il Cittadella, e dello stop del Venezia contro il Brescia per accorciare verso la testa della classifica, di proprietà proprio dei toscani allenati da Dionisi. Nelle zone calde, è terminato a reti bianche lo scontro salvezza tra Entella e Ascoli; mentre Cosenza, Reggiana, Cremonese e Pescara hanno ceduto rispettivamente a Frosinone, Lecce, Salernitana e Spal. Zero a zero tra Pisa e Reggina. Questo è quanto ci ha raccontato sinora la 27a giornata in serie B; turno che si concluderà questa sera con Chievo – Vicenza, in programma al “Bentegodi” alle ore 19. Ecco il programma completo:

SABATO 6 MARZO

COSENZA – FROSINONE 1-2

CREMONESE – SALERNITANA 0-1

PESCARA – SPAL 0-1

ENTELLA – ASCOLI 0-0

PISA – REGGINA 0-0

VENEZIA – BRESCIA 0-1

MONZA – PORDENONE 2-0

DOMENICA 7 MARZO

EMPOLI – CITTADELLA 1-1

REGGIANA – LECCE 0-4

LUNEDì 8 MARZO

CHIEVO VERONA – VICENZA

Foto: Lega B