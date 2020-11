Con la sfida tra Salernitana e Cremonese di questa sera si concluderà l’ottava giornata di Serie B 2020-21, la formazione campana ha la possibilità vincendo di agganciare l’Empoli in testa alla classifica a quota 17 punti.

Il Cremonese non renderà la vita facile ai granata, essendo l’unica squadra a non aver mai vinto in questa stagione e ultima in classifica con disperato bisogno di fare punti.

Foto: Logo Serie B