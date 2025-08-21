TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, oggi parte la 1a giornata. Il programma

22/08/2025 | 00:20:07

article-post

Riparte la Serie B! Anticipo del venerdì sera tra Pescara e Cesena che dà il via al nuovo campionato.
Questo il programma della 1a giornata:

Venerdì 22 agosto
20:30 – Pescara vs Cesena

Sabato 23 agosto

19:00 – Empoli vs Padova

19:00 – Virtus Entella vs Juve Stabia

21:00 – Monza vs Mantova

21:00 – Palermo vs Reggiana

Domenica 24 agosto

19:00 – Spezia vs Carrarese

19:00 – Venezia vs Bari

21:00 – Catanzaro vs Südtirol

21:00 – Frosinone vs Avellino

Lunedì 25 agosto

20:30 – Sampdoria vs Modena
Foto: logo Serie B