Serie B, oggi parte la 1a giornata. Il programma
22/08/2025 | 00:20:07
Riparte la Serie B! Anticipo del venerdì sera tra Pescara e Cesena che dà il via al nuovo campionato.
Questo il programma della 1a giornata:
Venerdì 22 agosto
20:30 – Pescara vs Cesena
Sabato 23 agosto
19:00 – Empoli vs Padova
19:00 – Virtus Entella vs Juve Stabia
21:00 – Monza vs Mantova
21:00 – Palermo vs Reggiana
Domenica 24 agosto
19:00 – Spezia vs Carrarese
19:00 – Venezia vs Bari
21:00 – Catanzaro vs Südtirol
21:00 – Frosinone vs Avellino
Lunedì 25 agosto
20:30 – Sampdoria vs Modena
Foto: logo Serie B