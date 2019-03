Serie B: oggi Lecce-Ascoli, recupero della 22ª giornata

Sarà recuperata oggi la partita tra Lecce e Ascoli, valida per la 22esima giornata di Serie B, che era stata sospesa dopo pochi minuti lo scorso 1° febbraio per il grave infortunio occorso al giocatore giallorosso Manuel Scavone. Fischio d’inizio allo stadio Via del Mare alle ore 18.

LECCE-ASCOLI ore 18

Classifica: Brescia 50; Palermo 49; Verona 46; Pescara, Lecce 45; Benevento 43; Perugia 41; Cittadella 40; Spezia 37; Cosenza, Salernitana 34; Ascoli 32; Cremonese 31; Livorno 30; Venezia 28; Crotone, Foggia* 27; Padova 23; Carpi 22.

* -6 punti di penalizzazione