Serie B, oggi le gare di ritorno delle semifinali Playoff. Il programma

25/05/2025 | 00:15:58

Torna la Serie B! E questa sera conosceremo i nomi delle due finaliste che si sfideranno per tornare in Serie A. Dopo il 2-0 dell’andata in casa del Catanzaro, lo Spezia deve difendere il doppio vantaggio tra le mura amiche del Picco. A Cremona, invece, la Juve Stabia dovrà difendere il 2-1 maturata all’andata contro gli uomini di Stroppa.

Domenica 25 maggio

Ore 17.15 Cremonese-Juve Stabia

Ore 19.30 Spezia – Catanzaro

Foto: instagram Serie B