Serie B, oggi inizia la 33a giornata. Il programma completo

Oggi si apre la 33a giornata di Serie B con l’anticipo tra Reggiana ed Empoli, finalmente è tempo di rientro in campo per i toscani dopo le due gare non disputate a causa del cluster di Covid-19. Ecco il programma completo del turno:

VENERDI’ 9 APRILE

Reggiana-Empoli alle 21.00

SABATO 10 APRILE

Ascoli-Monza alle 14.00

Brescia-Pescara alle 14.00

Cremonese-Pordenone alle 14.00

Entella-Salernitana alle 14.00

Lecce-Spal alle 14.00

Frosinone-Cittadella alle 16.00

DOMENICA 11 APRILE

Reggina-Vicenza alle 15.00

Venezia-Cosenza alle 19.00

LUNEDI’ 12 APRILE

Chievo-Pisa alle 19.00

