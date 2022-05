Serie B, oggi cominciano le semifinali playoff. Il programma

Cominciano quest’oggi le semifinali playoff di Serie B, con Benevento-Pisa (i nerazzurri, come noto, entreranno in gioco in questo turno) che inaugurerà il nuovo step verso la Serie A. Il match di andata andrà in scena questa sera al Vigorito, mentre il ritorno è atteso il prossimo 21 maggio in terra toscana. Al termine dei 180 minuti, ricordiamo, non sono previsti i tempi supplementari, ma si guarderà la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità anche su questo fronte, si qualificherà la squadra meglio posizionatasi in classifica nella regular season.

Questo il programma

Ore 20:30

Benevento-Pisa