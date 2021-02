Serie B, Obi al 92′ lancia il Chievo al secondo posto: Reggiana battuta 1-0

Un gol di Obi al 92′ manda in orbita il Chievo. Nel posticipo della 22a giornata di Serie B, i mussi volanti ottengono 3 punti preziosissimi con il successo sulla Reggiana allo scadere e volano al secondo posto, a 39 punti, insieme al Monza.

Gara dominata dai clivensi che hanno sfiorato il vantaggio in diverse occasioni e sembrava una gara stregata, con la palla che non voleva entrare.

C’ha pensato Obi in pieno recupero a spazzare via l’incubo. La Reggiana invece resta in coda, a 21 punti al terz’ultimo posto.

Foto: Twitter Chievo