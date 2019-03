Serie B: non omologato il risultato di Benevento-Spezia, 2 turni di stop per Pasciuti

Sono 12 i calciatori fermati dal giudice sportivo a margine della 10a giornata di ritorno della Serie BKT, tutti per un turno ad eccezione di Pasciuti (Carpi), che salterà 2 gare. Non omologato, invece, il risultato di Benevento-Spezia. Come si legge nel comunicato il Benevento ha preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, il Giudice Sportivo si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato. Ammenda di 10.000€ al Lecce per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco. Gli altri giocatori fermati per il prossimo turno sono i seguenti: Kresic (Carpi), Volta (Benevento), Addae, Ninkovic (Ascoli), Falasco (Perugia), Jallow (Salernitana), Marrone, Lee (Verona), Okereke (Spezia), Tonucci (Foggia), Mendes (Livorno). Per quest’ultimo anche un’ammenda di 1.500€ per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.