Serie B, nessun allenatore esonerato dopo le prime 7 giornate: non accadeva da 25 anni

07/10/2025 | 17:18:07

Non era mai accaduto, negli ultimi 25 anni, che nessun allenatore venisse esonerato dopo le prime 7 giornate di campionato in Serie B. Nel campionato cadetto tante panchine traballano, ma gli allenatori rimangono aggrappati ai loro posti, nonostante le problematiche. L’ultimo turno di campionato ha permesso a quasi tutti i tecnici sotto osservazione di scamparsela, attraverso buoni risultati. Ma altri si sono aggiunti alla lista (Possanzini, D’Angelo, Caserta, Donati, Bianco), ai quali si aggiunge Aquilani a Catanzaro (6 punti, tutti pareggi, in 7 gare) e Guido Pagliuca ad Empoli, partito a passo lento con l’Empoli, ma vittorioso a Bolzano in pieno recupero. Un successo che però aiuta il tecnico toscano.

Foto: logo Serie B