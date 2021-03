Serie B, Monza-Pordenone posticipata a sabato. Cambiano le programmazioni di altre due gare

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega di Serie B ha reso noto il cambio di programma di alcune sfide di Seri B, come Monza-Pordenone, del 27° turno, e Pescara-Ascoli e Brescia-Reggina valevoli per la 29a giornata. Questa la nota ufficiale: “La Lega B comunica che la gara tra Monza e Pordenone, valevole per l’ottava giornata di ritorno della Serie BKT, si disputerà sabato 6 marzo 2021 alle ore 18.00 anziché venerdì 5 marzo 2021 alle ore 21.00. Contestualmente si comunica che, nella decima giornata di ritorno, Brescia-Reggina si disputerà martedì 16 marzo 2021 alle ore 19.00 (anziché alle ore 21.00) e Pescara-Ascoli invece vedrà il fischio d’inizio lo stesso giorno, quindi martedì 16 marzo 2021, ma alle ore 21.00 invece che alle 19.00.”