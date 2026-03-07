Serie B, Modena e Cesena non si superano. Termina senza gol il derby emiliano-romagnolo

07/03/2026 | 21:23:03

Termina senza gol il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena. Uno 0-0 che serve a muovere la classifica ad entrambe, in zona playoff. Gara molto equilibrata, grande chance in particolare per i canarini, che hanno avuto anche maggiore possesso palla e più tiri.

Cesena che comunque ha retto bene e ha provato a ripartire, ma senza efficacia. Uno 0-0 che vede in classifica il Modena salire a 44, il Cesena a 39, guadagna un punto su Sudtirol e Padova che inseguivano la zona playoff.

Foto: sito Serie B