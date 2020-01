Serie B: Messias-gol, il Crotone espugna Cosenza. Incredibile rete fantasma di Sciaudone

E’ appena terminato con il risultato di 0-1 il match tra Cosenza e Crotone, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie B. A decidere la gara è la rete di Messias al 12′ del primo tempo. Ma farà discutere il gol fantasma (nella stessa porta in cui già non era stato convalidato un gol a Ricci dell’Empoli) non concesso ai padroni di casa: su evoluzione da calcio piazzato Sciaudone colpisce sul secondo palo e la palla entra nettamente oltre la linea di porta, Cordaz respinge e i padroni di casa festeggiano, ma l’urlo viene strozzato in gola. L’arbitro non assegna il gol tra l’incredulità generale.

Venerdì ore 21

Frosinone-Pordenone 2-2 (Dionisi, Ciano – Candellone, Pobega)

Sabato ore 15

Cremonese-Venezia 0-0

Juve Stabia-Empoli 1-0 (Forte)

Livorno-Virtus Entella 4-4 (Mendes, Braken, Rocca, Marras – Schenetti, Poli, De Luca, Pellizzer)

Trapani-Ascoli 3-1 (Pettinari 2, Luperini – Morosini)

Sabato ore 18

Chievo-Perugia 2-0 (Ceter, Meggiorini)

Domenica ore 15

Pescara-Salernitana 1-2 (Maniero – Duric 2)

Spezia-Cittadella 1-1 (Gyasi – Iori)

Domenica ore 21

Benevento-Pisa 1-1 (Coda – autogol Tuia)

Lunedì ore 21

Cosenza-Crotone 0-1 (Messias)

CLASSIFICA: Benevento 47; Pordenone 35; Crotone 34; Entella, Cittadella 30; Chievo, Salernitana 29; Frosinone 28; Perugia, Ascoli, Juve Stabia 27; Pescara 26; Spezia, Pisa 25; Empoli, Venezia 23; Cremonese 22; Cosenza 20; Trapani 18; Livorno 13.