Serie B, lo Spezia vince la sfida salvezza: battuto il Pescara 2-1
27/12/2025 | 14:41:13
Vittoria fondamentale per lo Spezia nello spareggio salvezza contro il Pescara. Un 2-1 pesantissimo che rilancia le aquile mentre affonda la compagine abruzzese. All’8′, Di Serio sblocca la gara. Il pareggio ospite arriva con Dagasso, al 7′ minuto di recupero del primo tempo. La rete del successo spezino al 93′ con Gabriele Artistico. Tre punti pesantissimi per lo Spezia che vola a 17 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. Pescara ultimo a 13.
Foto: sito Spezia