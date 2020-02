Serie B: Lo Spezia supera in rimonta l’Ascoli di Stellone per 3-1

Lo Spezia supera in rimonta l’Ascoli e vola al secondo posto in classifica in attesa del Frosinone. Gli uomini di Italiano si svegliano nella ripresa calando il tris dopo lo svantaggio del primo tempo firmato Morosini. Nella ripresa è Mastinu a suonare la carica prima del raddoppio di Gyasi e del terzo gol di N’Zola che chiude la contesa del Picco. Altra sconfitta per il neo tecnico bianconero Roberto Stellone.

Venerdì 14 febbraio

21:00 Pescara-Cittadella 1-2 (Zappa – Diaw, Iori)

Sabato 15 febbraio

15:00 Benevento-Pordenone 2-1 (37′ Viola, 60′ Insigne, 90+1′ Bocalon)

15:00 Juve Stabia-Crotone 3-2 (14′ e 90′ Forte, 24′ Armenteros, 34′ Benali, 37′ Calò)

15:00 Livorno-Cosenza 0-3 (30′ e 32′ Asencio, 43′ Bruccini)

15:00 Venezia-Entella 2-2 (9′ [rig.] Longo, 29′ [rig.] De Luca, 78′ Aramu, 90+3′ Mancosu)

18:00 Spezia-Ascoli 3-1 30′ Morosini (A); 66′ Mastinu (S); 74′ Gyasi (S); 86′ N’Zola (S);

Domenica 16 febbraio

15:00 Cremonese-Trapani

15:00 Frosinone-Perugia

21:00 Empoli-Pisa

Lunedì 17 febbraio

21:00 Chievo-Salernitana

Classifica: Benevento 57; Spezia 40; Crotone, Spezia, Frosinone 37; Cittadella, Salernitana, Pordenone 36; Entella 35; Salernitana, Perugia 33; Pescara 32; Juve Stabia 32; Juve Stabia 32; Ascoli, Chievo 31; Empoli, Pisa 30;Venezia 28; Cremonese 23; Cosenza 23; Trapani 19; Livorno 14.

