Serie B: lo Spezia sbanca Crotone, 1-1 tra Venezia e Trapani

Sono terminate le due gare del pomeriggio valide per la ventunesima giornata di Serie B. Importante successo dello Spezia, che passa 2-1 in casa del Crotone: decisive le reti di Nzola e Ragusa. Pareggio (1-1) tra Venezia e Trapani, in gol Aramu e Pettinari. A seguire il quadro completo:

Venerdì 24 gennaio

21:00 Empoli-Chievo 1-1 (Tutino – Meggiorini)

Sabato 25 gennaio

15:00 Cittadella-Benevento 1-2 (Iori rig. – Moncini, Maggio)

15:00 Entella-Cremonese 1-1 (De Luca – Ciofani)

15:00 Pisa-Juve Stabia 1-1 (Masucci – Di Gennaro)

15:00 Pordenone-Pescara 0-2 (Zappa, Galano)

18:00 Salernitana-Cosenza 2-1 (Lombardi, Akpa Akpro – Asencio)

Domenica 26 gennaio

15:00 Crotone-Spezia 1-2 (Lopez – Nzola, Ragusa)

15:00 Venezia-Trapani 1-1 (Aramu – Pettinari)

21:00 Ascoli-Frosinone

Lunedì 27 gennaio

21:00 Perugia-Livorno

CLASSIFICA: Benevento 50; Pordenone 35; Crotone 34; Salernitana 32; Entella 31; Cittadella, Chievo 30; Pescara 29; Frosinone, Spezia, Juve Stabia 28; Perugia, Ascoli 27; Pisa 26; Empoli, Venezia 24; Cremonese 23; Cosenza 20; Trapani 19; Livorno 13.