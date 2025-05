Serie B, lo Spezia elimina il Catanzaro. Sfiderà la Cremonese nella finale playoff

25/05/2025 | 21:47:30

Lo Spezia passa il turno e vola in finale playoff di Serie B. Vittoria per 2-1 dei liguri, che dopo il 2-0 all’andata, battono il Catanzaro anche nel match di ritorno. A decidere la sfida i gol di Aurelio e Wisiniewski, inframezzati dalla rete del momentaneo pareggio di Cassandro. La finale playoff sarà dunque Spezia-Cremonese e si disputerà su due partite. Quella d’andata andrà in scena in casa della Cremonese giovedì 29 maggio alle ore 20:30. La gara di ritorno è in programma a La Spezia domenica 1° giugno sempre alle ore 20:30.

FOTO: Instagram Serie B