Serie B, lo Spezia cala il tris contro il Benevento. A segno i gemelli Ricci

Nel recupero della decima giornata di Serie B brutta battuta di arresto per il Benevento. Gli uomini di Bucchi cadono sul campo dello Spezia per via di due gol di Okereke e di Federico Ricci. Di Matteo Ricci, suo gemello, il gol al 43′ che ha tentato di riaprire il match. Al termine di Spezia-Benevento 3-1, i padroni di casa volano a quota 16 punti dopo 4 partite senza vittorie, mentre i campani restano fermi a 17.

Classifica: Palermo 24; Pescara 22; Salernitana 20; Cittadella, Lecce 19; Brescia, Verona 18; Benevento, Perugia 17; Spezia 16; Cremonese, Ascoli 15; Venezia, Crotone 12; Padova 11; Cosenza 8; Foggia*, Carpi 7; Livorno 5.

* -8 di penalizzazione

Foto: logo Serie B