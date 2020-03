Serie B, l’Entella ritrova il successo. Al Menti non si passa: la Juve Stabia supera lo Spezia

L’Entella travolge in casa l’Ascoli e si rifà dei 3 KO di fila con un successo che permette alla squadra di Chiavari di potarsi a -2 dalla griglia play off. Vittoria maturata nel primo tempo con i gol di Paolucci, Poli e De Luca dal dischetto. Al Menti di Castellammare non si passa, vince la Juve Stabia sullo Spezia di Italiano che si ferma per la seconda volta consecutiva in trasferta. Ai gol di Calo e Forte ha provato la reazione la squadra ospite con il rigore trasformato da Ricci ma nell’ultimo quarto d’ora la marcatura di Bifulco ha messo in cassaforte il successo per le Vespe.

Sabato 7 marzo

14:30 Cittadella-Pordenone 0-2 (Barison, Ciurria)

15:00 Empoli-Trapani 1-1 (Pagliarulo autogol – Pettinari)

15:00 Frosinone-Cremonese 0-2 (Parigini, Castagnetti)

15:00 Perugia-Salernitana 1-0 (Mazzocchi)

15:00 Venezia-Crotone 1-3 (Caligara – Benali 2, Marrone)

18:00 Pisa-Livorno 1-0 (Lisi)

Domenica 8 marzo

15:00 Entella-Ascoli (8′ Paolucci, 13′ Poli, 22′ De Luca rig)

15:00 Juve Stabia-Spezia (24′ Calo, 57′ Ricci M rig, 73′ Bifulco)

21:00 Benevento-Pescara

Lunedì 9 marzo

21:00 Chievo-Cosenza

Classifica: Benevento 66; Crotone 49; Frosinone 47; Pordenone 45; Spezia 44; Cittadella 43; Salernitana 42; Empoli 40; Chievo, Entella 38; Pisa, Perugia 36; Juve Stabia 36; Pescara 35; Venezia, Ascoli* 32; Cremonese* 30; Trapani 25; Cosenza 24; Livorno 18.