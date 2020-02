Serie B: l’Entella batte il Pescara e aggancia il 5° posto. Pisa-Chievo è 1-1

Sono terminate le due gare in programma nel pomeriggio e valide per la 23esima giornata di Serie B. L’Entella batte 2-0 il Pescara e aggancia il quinto posto in classifica: decidono le reti di De Luca e Rodriguez. Finisce 1-1 la sfida tra Pisa e Chievo: Meggiorini porta avanti gli ospiti, poi Lisi agguanta il pari. A seguire il quadro completo:

Venerdì 7 febbraio

21:00 Ascoli-Juve Stabia 2-2 (Scamacca, Ninkovic – Forte, Provedel)

Sabato 8 febbraio

15:00 Cittadella-Empoli 1-2 (Adorni – Mancuso, Bajrami)

15:00 Crotone-Cremonese 1-0 (Simy)

15:00 Pordenone-Livorno 2-2 (Gavazzi, Chiaretti – Bogdan, Marras)

15:00 Venezia-Frosinone 0-1 (Rohden)

18:00 Perugia-Spezia 0-3 (Ricci 2, Nzola)

Domenica 9 febbraio

15:00 Entella-Pescara 2-0 (De Luca, Rodriguez)

15:00 Pisa-Chievo 1-1 (Lisi – Meggiorini)

21:00 Cosenza-Benevento

Lunedì 10 febbraio

21:00 Salernitana-Trapani

Classifica: Benevento 51; Crotone, Frosinone 37; Pordenone 36; Spezia, Entella 34; Salernitana, Cittadella, Perugia 33; Pescara 32; Ascoli, Chievo 31; Empoli, Pisa 30; Juve Stabia 29; Venezia 27; Cremonese 23; Cosenza 20; Trapani 19; Livorno 14.