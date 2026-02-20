Serie B, l’Empoli sfiora il colpaccio a Frosinone. Finisce 2-2 allo Stirpe
20/02/2026 | 22:31:48
Anticipo di Serie B con il Frosinone che viene frenato allo Stirpe dall’ Empoli. Finisce 2-2 la gara. Empoli avanti al 18′ con Shpendi. Il Frosinone la pareggia con Ghedjemis al 46′. Nella ripresa, ancora Shpendi per il 2-1 toscano. Pareggia la compagine ciociara con Koutsoupias al 60′. Termina 2-2, in classifica, Frosinone che sale a 53 punti, un vetta insieme al Venezia. L’ Empoli sale a 30.
Foto: logo Serie B