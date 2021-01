Serie B: l’Empoli sempre più regina, 5-0 alla Salernitana

L’Empoli si candida sempre più come favorita principale di questa Serie B, e con il 5-0 rifilato alla Salernitana nel posticipo si distanzia dalle inseguitrici. Partita già in cassaforte nel primo tempo per i toscani: apre al 19′ Ricci, raddoppio di Stulac, poi Mancuso e Parisi concludono la festa del gol della squadra di Dionisi nella prima frazione. Manita finale firmata da Olivieri, 3 minuti dopo il suo ingresso. Dopo la bella partita di Coppa Italia contro il Napoli, l’Empoli questa volta si gode il risultato oltre che una splendida prestazione.

Foto: Twitter Empoli