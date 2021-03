Serie B, l’Empoli passa a Vicenza (0-2) ed è a +6 sulle inseguitrici

Dopo il pari casalingo col Cittadella, torna a vincere l’Empoli di Dionisi, a farne le spese è il Vicenza, battuto per 2-0 a domicilio grazie alle reti di Mancuso dopo 8′ e di Matos nel recupero (rigore).

I toscani mantengono la testa della classifica in Serie B ed allungano a +6 sulle inseguitrici, reduci da numerosi passi falsi: il ko del Monza a Reggio Calabria, il pari del Venezia ad Ascoli e quello della Salernitana in casa contro il Cosenza.

Foto: Logo Serie B