Serie B: l’Empoli pareggia, la Spal non si ferma. Il Lecce macchina da gol: 7-1! Tripletta di Coda

Cinque partite nel sabato di Serie B valido per l’ottavo turno di campionato, si infrange nei minuti di recupero la rimonta dell’Empoli, raggiunto sul 2-2 dal Cittadella.

Vittoria esterna sfumata nel finale anche per il Venezia, Andrea Papetti fa 2-2 al 96esimo e regala un punto al Brescia.

Lecce a valanga sulla Reggiana, 7-1 e tripletta per Coda, gli altri marcatori sono Tachtsidis, Falco e Majer, Paolo Rozzio segna il gol della bandiera per gli emiliani.

La Spal guadagna i tre punti con le reti Salamon e Sebastiano Esposito, è 2-0 al Pescara di Oddo.

Ecco i risultati di oggi:

Pordenone-Monza 1-1

Cittadella-Empoli 2-2

Brescia-Venezia 2-2

Spal-Pescara 2-0

Lecce-Reggiana 7-1

L.R.Vicenza-Chievo Verona RINVIATA

CLASSIFICA:

1. Empoli 17

2. Lecce 15

3. Spal 15

4. Salernitana 14

5. Venezia 14

6. Chievo 14

7. Frosinone 13

8. Cittadella 11

9. Monza 10

10. Brescia 9

11. Pordenone 9

12. Cosenza 8

13. Reggina 7

14. Reggiana 7

15. Vicenza 6

16. Ascoli 4

17. Pisa 4

18. Entella 4

19. Pescara 4

20. Cremonese 3

Foto Coda: Lecce sito ufficiale