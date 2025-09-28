Serie B, l’Empoli non ingrana: finisce 2-2 il match con la Carrarese
28/09/2025 | 21:40:09
Concluso il posticipo domenicale della Serie B. Finisce 2-2 la sfida tra Empoli e Carrarese. Vantaggio iniziale degli ospiti con Zanon, poi sul finale del primo tempo il pareggio dell’Empoli firmato da Shpendi. Nella ripresa, i padroni di casa si portano in vantaggio grazie alla rete di Ceesay, poi però Finotto a due minuti dalla fine ristabilisce la parità sul definitivo 2-2.
In classifica, l’Empoli sale a 5 punti, la Carrarese a 6.
Foto: X Empoli