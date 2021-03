Serie B, l’Empoli la spunta nel finale contro un Pordenone in 10. Il Monza torna secondo da solo

Si sono concluse le gare delle 19.00 in Serie B, valevoli per la 29a giornata del campionato cadetto.

L’Empoli la spunta nel finale grazie a un autogol contro il Pordenone, ospiti in 10 uomini dal 6′ del primo tempo. Il Monza approfitta del ko del Venezia e del pari della Salernitana e battendo la Reggiana 2-0 torna al secondo posto da solo.

Ecco tutti i risultati delle 19.00:

Chievo-Frosinone 0-0

Monza-Reggiana 2-0

Cittadella-Salernitana 0-0

Empoli-Pordenone 1-0

Brescia-Reggina 1-0

CLASSIFICA:

Empoli 56

Monza 50

Lecce 49

Salernitana 48

Venezia 46

Cittadella 45

Chievo 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 38

Reggina 36

Vicenza 35

Cremonese 35

Pordenone 34

Cosenza 28

Reggiana 28

Ascoli 24

Pescara 23

Virtus Entella 21

