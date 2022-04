Serie B: Lecce, festa rinviata. Monza secondo, crolla la Cremonese. Ranocchia tiene in vita il Vicenza

È un gol di Ranocchia al 104′ a tenere in vita il Vicenza. A sessanta secondi dal termine della partita, il centrocampista ha scagliato una freccia con il mancino che ha bucato le mani di un imperfetto Gabriel e permesso ai biancorossi di vincere 2-1. Lane ancora in corsa e a un punto dal Cosenza quartultimo. La squadra di Baroni rinvia l’appuntamento con la Serie A, che i salentini dovranno ora conquistare all’ultima giornata. Da seguire quanto accaduto con Contini, uscito perché colpito da un petardo: probabile che il tutto non si esaurirà con un nulla di fato. Crolla la Cremonese, che perde 1-0 in casa con l’Ascoli e cede il secondo posto al Monza, vittorioso 3-0 contro il Benevento.

Foto: Twitter Lega B