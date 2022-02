Serie B: Lecce al comando, il Benevento torna a vincere. Como ok, finale pirotecnico a Brescia

Finisce in archivio anche la ventiquattresima giornata di Serie B. Tra le gare iniziate alle 15:30 spicca la vittoria del Lecce che, in virtù del 3-0 maturato contro il Crotone, riagguanta la vetta della classifica. Preziosissima vittoria per il Benevento, che chiude in 10 sul campo del Cittadella: il gol di Improta fa riassaporare alle Streghe il sapore dei tre punti dopo quasi quaranta giorni. Risultato positivo anche per il Como, che supera 2-1 il Cosenza e allontana il pericolo retrocessione. Finale pirotecnico a Brescia tra i padroni di casa e il Frosinone: all’88’, mentre si trovavano sull’1-1, Canotto porta avanti i ciociari e due minuti dopo Proia trova il 2-2 definitivo.

Foto: sito Benevento