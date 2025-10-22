TOP NEWS
Serie B, le designazioni della 8a giornata: Modena-Empoli a Tremolada

22/10/2025 | 13:15:04

Rese note le designazioni arbitrali per la 8a giornata di Serie B.
MODENA – EMPOLI Venerdì 24/10 h. 20:30
TREMOLADA
ZINGARELLI – LUCIANI
IV:      RENZI
VAR:  SERRA
AVAR:   MONALDI
AVELLINO – SPEZIA h. 15:00
PERENZONI
DI GIACINTO – RINALDI
IV:      CREZZINI
VAR:    PICCININI (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
MONZA – REGGIANA h. 15:00
FOURNEAU
RICCI – BIANCHINI
IV:       ZAGO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
SAMPDORIA – FROSINONE  h. 15:00
TURRINI
FONTANI – GALIMBERTI
IV:     CALZAVARA
VAR:     CAMPLONE
AVAR:     RUTELLA
SUDTIROL – CESENA h. 15:00
ZANOTTI
CORTESE – CATALLO
IV:      RAPUANO
VAR:     SOZZA
AVAR:     PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PESCARA h. 15:00
MUCERA
VOTTA – CEOLIN
IV:     MACCARINI
VAR: SANTORO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
CARRARESE – VENEZIA h. 17:15
PERRI
REGATTIERI – EMMANUELE
IV:     DI MARCO
VAR:    BARONI
AVAR:     FERRIERI CAPUTI
CATANZARO – PALERMO h. 19:30
PAIRETTO
MINIUTTI – NIEDDA
IV:     TOTARO
VAR:     NASCA
AVAR:       COSSO
PADOVA – JUVE STABIA Domenica 26/10 h. 15:00
ALLEGRETTA
BITONTI – ZEZZA
IV:       CALZAVARA
VAR:     VOLPI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR:       DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – MANTOVA Domenica 26/10 h. 17:15
MASSIMI
MONACO – GIUGGIOLI
IV:     DI CICCO
VAR:    PRONTERA
AVAR:      GUALTIERI
Foto: sito Serie B