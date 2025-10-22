Serie B, le designazioni della 8a giornata: Modena-Empoli a Tremolada
22/10/2025 | 13:15:04
Rese note le designazioni arbitrali per la 8a giornata di Serie B.
MODENA – EMPOLI Venerdì 24/10 h. 20:30
TREMOLADA
ZINGARELLI – LUCIANI
IV: RENZI
VAR: SERRA
AVAR: MONALDI
AVELLINO – SPEZIA h. 15:00
PERENZONI
DI GIACINTO – RINALDI
IV: CREZZINI
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
MONZA – REGGIANA h. 15:00
FOURNEAU
RICCI – BIANCHINI
IV: ZAGO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
SAMPDORIA – FROSINONE h. 15:00
TURRINI
FONTANI – GALIMBERTI
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
SUDTIROL – CESENA h. 15:00
ZANOTTI
CORTESE – CATALLO
IV: RAPUANO
VAR: SOZZA
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PESCARA h. 15:00
MUCERA
VOTTA – CEOLIN
IV: MACCARINI
VAR: SANTORO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: PAGANESSI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
CARRARESE – VENEZIA h. 17:15
PERRI
REGATTIERI – EMMANUELE
IV: DI MARCO
VAR: BARONI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
CATANZARO – PALERMO h. 19:30
PAIRETTO
MINIUTTI – NIEDDA
IV: TOTARO
VAR: NASCA
AVAR: COSSO
PADOVA – JUVE STABIA Domenica 26/10 h. 15:00
ALLEGRETTA
BITONTI – ZEZZA
IV: CALZAVARA
VAR: VOLPI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – MANTOVA Domenica 26/10 h. 17:15
MASSIMI
MONACO – GIUGGIOLI
IV: DI CICCO
VAR: PRONTERA
AVAR: GUALTIERI
Foto: sito Serie B