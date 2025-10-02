Serie B, le designazioni della 7a giornata: Venezia-Frosinone a Sacchi
02/10/2025 | 12:30:41
Rese note le designazioni arbitrali per la 7a giornata di Serie B.
AVELLINO – MANTOVA h. 15:00
ALLEGRETTA
CEOLIN – EMMANUELE
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: MONALDI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
BARI – PADOVA h. 15:00
MANGANIELLO
YOSHIKAWA – FONTANI
IV: DI FRANCESCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELA
MONZA – CATANZARO h. 15:00
PERRI
MONACO – LAGHEZZA
IV: DI MARCO
VAR: GUALTIERI
AVAR: PEZZUTO
VENEZIA – FROSINONE h. 15:00
SACCHI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: RAMONDINO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
SPEZIA – PALERMO h. 17:15
MARCENARO
ZINGARELLI – GALIMBERTI
IV: MACCARINI
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
CESENA – REGGIANA h. 19:30
FABBRI
MASTRODONATO – FONTEMURATO
IV: SILVESTRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FERRIERI CAPUTI
CARRARESE – JUVE STABIA Domenica 05/10 h. 15:00
TREMOLADA
PALERMO – MINIUTTI
IV: BONACINA
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – EMPOLI Domenica 05/10 h. 15:00
CREZZINI
CIPRESSA – SCARPA
IV: CALZAVARA
VAR: PATERNA
AVAR: SANTORO
SAMPDORIA – PESCARA Domenica 05/10 h. 17:15
PAIRETTO
BERCIGLI – GIUGGIOLI
IV: DI LORETO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARINI
MODENA – VIRTUS ENTELLA Domenica 05/10 h. 19:30
TURRINI
COSTANZO – RINALDI
IV: MARCHETTI
VAR: BARONI
AVAR: COSSO
Foto: logo Serie B