Serie B, le designazioni della 7a giornata: Venezia-Frosinone a Sacchi

02/10/2025 | 12:30:41

Rese note le designazioni arbitrali per la 7a giornata di Serie B.

AVELLINO – MANTOVA  h. 15:00

ALLEGRETTA

CEOLIN – EMMANUELE

IV:      PERENZONI

VAR:  SERRA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   MONALDI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

BARI – PADOVA h. 15:00

MANGANIELLO

YOSHIKAWA – FONTANI

IV:      DI FRANCESCO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      RUTELA

MONZA – CATANZARO h. 15:00

PERRI

MONACO – LAGHEZZA

IV:       DI MARCO

VAR: GUALTIERI

AVAR: PEZZUTO

VENEZIA – FROSINONE  h. 15:00

SACCHI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     RAMONDINO

VAR:     VOLPI

AVAR:     MERAVIGLIA

SPEZIA – PALERMO h. 17:15

MARCENARO

ZINGARELLI – GALIMBERTI

IV:      MACCARINI

VAR:     PRONTERA

AVAR:     DEL GIOVANE

CESENA – REGGIANA h. 19:30

FABBRI

MASTRODONATO – FONTEMURATO

IV:     SILVESTRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: FERRIERI CAPUTI

CARRARESE – JUVE STABIA Domenica 05/10 h. 15:00

TREMOLADA

PALERMO – MINIUTTI

IV:     BONACINA

VAR:    NASCA

AVAR:     PAGANESSI

SUDTIROL – EMPOLI Domenica 05/10 h. 15:00

CREZZINI

CIPRESSA – SCARPA

IV:     CALZAVARA

VAR:     PATERNA

AVAR:       SANTORO

SAMPDORIA – PESCARA Domenica 05/10 h. 17:15

PAIRETTO

BERCIGLI – GIUGGIOLI

IV:       DI LORETO

VAR:     AURELIANO

AVAR:       MARINI

MODENA – VIRTUS ENTELLA Domenica 05/10 h. 19:30

TURRINI

COSTANZO – RINALDI

IV:     MARCHETTI

VAR:    BARONI

AVAR:      COSSO

Foto: logo Serie B