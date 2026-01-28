Serie B, le designazioni della 22a giornata. Bari-Palermo a Rapuano
28/01/2026 | 14:25:35
BARI – PALERMO Venerdì 30/01 h. 20:30
RAPUANO
CIPRESSA – REGATTIERI
IV: MANZO
VAR: GIUA
AVAR: PAGANESSI
AVELLINO – CESENA h. 15:00
DI MARCO
CORTESE – RINALDI
IV: CERBASI
VAR: BARONI
AVAR: CREZZINI
EMPOLI – MODENA h. 15:00
MUCERA
PRETI – GALIMBERTI
IV: PERRI
VAR: COSSO
AVAR: FABBRI
SUDTIROL – CATANZARO h. 15:00
TURRINI
DI GIACINTO – PISTARELLI
IV: ZAGO
VAR: SANTORO
AVAR: DEL GIOVANE
VENEZIA – CARRARESE h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
PALERMO – NIEDDA
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PERENZONI
VIRTUS ENTELLA – FROSINONE h. 15:00
GALIPO’
CEOLIN – LAGHEZZA
IV: MAZZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
PESCARA – MANTOVA h. 17:15
ABISSO
SCARPA – ZANELLATI
IV: ZANOTTI
VAR: GUALTIERI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: PICCININI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCATA)
SAMPDORIA – SPEZIA h 19:30
DI BELLO
SCATRAGLI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: SERRA
AVAR: MARINI
REGGIANA – JUVE STABIA Domenica 01/02 h. 15:00
FELICIANI
BARONE – LUCIANI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MONALDI
AVAR: DI PAOLO
PADOVA – MONZA Domenica 01/02 h. 17:15
MASSIMI
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV: CASTELLANO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: RUTELLA
Foto: sito Serie B