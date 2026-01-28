TOP NEWS
Serie B, le designazioni della 22a giornata. Bari-Palermo a Rapuano

28/01/2026 | 14:25:35

BARI – PALERMO Venerdì 30/01 h. 20:30
RAPUANO
CIPRESSA – REGATTIERI
IV:      MANZO
VAR:  GIUA
AVAR:   PAGANESSI
AVELLINO – CESENA h. 15:00
DI MARCO
CORTESE – RINALDI
IV:      CERBASI
VAR:   BARONI
AVAR:    CREZZINI
EMPOLI – MODENA h. 15:00
MUCERA
PRETI – GALIMBERTI
IV:       PERRI
VAR:       COSSO
AVAR:    FABBRI
SUDTIROL – CATANZARO h. 15:00
TURRINI
DI GIACINTO – PISTARELLI
IV:     ZAGO
VAR:   SANTORO
AVAR:    DEL GIOVANE
VENEZIA – CARRARESE h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
PALERMO – NIEDDA
IV:      CALZAVARA
VAR:   DI PAOLO
AVAR:    PERENZONI
VIRTUS ENTELLA – FROSINONE h. 15:00
GALIPO’
CEOLIN – LAGHEZZA
IV:     MAZZONI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
PESCARA – MANTOVA h. 17:15
ABISSO
SCARPA – ZANELLATI
IV:     ZANOTTI
VAR:    GUALTIERI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR:     PICCININI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCATA)
SAMPDORIA – SPEZIA h 19:30
DI BELLO
SCATRAGLI – FONTANI
IV:     AYROLDI
VAR:     SERRA
AVAR:      MARINI
REGGIANA – JUVE STABIA Domenica 01/02 h. 15:00
FELICIANI
BARONE – LUCIANI
IV:       ALLEGRETTA
VAR:     MONALDI
AVAR: DI PAOLO
PADOVA – MONZA Domenica 01/02 h. 17:15
MASSIMI
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV:       CASTELLANO
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:   RUTELLA
