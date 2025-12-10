TOP NEWS
Serie B, le designazioni della 16a giornata: Palermo-Sampdoria a Pezzuto

10/12/2025 | 17:10:52

Sono state rese note le designazioni arbitrali di Serie B per la 16esima giornata:
PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30
PEZZUTO
MOKHTAR – CAVALLINA
IV:      DI MARIO
VAR:  VOLPI
AVAR:   DI VUOLO
JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00
ARENA
VOTTA – PASCARELLA
IV:      MARCENARO
VAR:   NASCA
AVAR:    PAIRETTO
REGGIANA – PADOVA h. 15:00
ALLEGRETTA
FONTANI – CATALLO
IV:       ZUFFERLI
VAR:       RUTELLA
AVAR:    DEL GIOVANE
SPEZIA – MODENA h. 15:00
PERRI
CAPALDO – GRASSO
IV:     ZANOTTI
VAR:   SANTORO
AVAR:    COSSO
SUDTIROL – BARI h. 15:00
COLLU
NIEDDA – ZANELLATI
IV:      BONACINA
VAR:   PATERNA
AVAR:    PAGANESSI
VENEZIA – MONZA h. 15:00
GALIPO’
CIPRESSA – EMMANUELE
IV:     ESPOSITO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
CATANZARO – AVELLINO h. 17:15
CALZAVARA
DI GIOIA – PRESSATO
IV:     STRIAMO
VAR:    GUALTIERI
AVAR:     MANGANIELLO
CESENA – MANTOVA h 19:30
RAPUANO
BIFFI – RINALDI
IV:     SACCHI G.
VAR:     BARONI
AVAR:      MARESCA
CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
BELSANTI – COLAIANNI
IV:       DINI
VAR:     GIUA
AVAR:       FABBRI
PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15
TREMOLADA
BAHRI – ZEZZA
IV:       PERENZONI
VAR:     SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR:   PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
Foto: sito Serie B