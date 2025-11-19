TOP NEWS
Serie B, le designazioni della 13a giornata: Padova-Venezia a Maresca

19/11/2025 | 16:40:00

Rese note le designazioni arbitrali per la 13a giornata di Serie B.
CATANZARO – PESCARA Venerdì 21/11 h. 20:30
MASSIMI
CIPRESSA – CAVALLINA
IV:      RISPOLI
VAR:  GHERSINI
AVAR:   CAMPLONE
AVELLINO – EMPOLI h. 15:00
FOURNEAU
PRETI – EL FILALI
IV:      UBALDI
VAR:    GIUA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR:      DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – REGGIANA h. 15:00
PERENZONI
BINDONI – BITONTI
IV:       TREMOLADA
VAR:    SANTORO
AVAR:   PRENNA
VIRTUS ENTELLA – PALERMO h. 15:00
COLLU
CATALLO – EMMANUELE
IV:     TURRINI
VAR:      MAZZOLENI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR:      FERRIERI CAPUTI (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
PADOVA – VENEZIA h. 17:15
MARESCA
CORTESE – SANTAROSSA
IV:      CALZAVARA
VAR:   MAGGIONI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR:    PAGANESSI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – FROSINONE h. 19:30
PERRI
MONDIN – MINIUTTI
IV:     ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – SPEZIA Domenica 23/11 h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – VOTTA
IV:     GASPEROTTI
VAR:    VOLPI
AVAR:     MARINI
MODENA – SUDTIROL Domenica 23/11  h.15:00
ZANOTTI
IMPERIALE – GIUGGIOLI
IV:     TREMOLADA
VAR:     RUTELLA
AVAR:       FABBRI
MONZA – CESENA Domenica 23/11 h. 17:15
MUCERA
FONTANI – COLAIANNI
IV:       RESTALDO
VAR:     NASCA
AVAR:       COSSO
SAMPDORIA – JUVE STABIA Lunedì 24/11 h. 20:30
ZUFFERLI
RICCI – CEOLIN
IV:       ZOPPI
VAR:     BARONI
AVAR:       PEZZUTO
Foto: sito Serie B