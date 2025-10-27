TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, le designazioni della 10a giornata: Empoli-Sampdoria a Piccinini

27/10/2025 | 13:33:45

article-post

Rese note le designazioni arbitrali per la 10a giornata di Serie B.
CESENA – CARRARESE H. 20:30
DI MARCO
GARZELLI – LAGHEZZA
IV:      D’EUSANIO
VAR:  RUTELLA
AVAR:   AURELIANO
EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30
PICCININI
BAHRI – BIFFI
IV:      IACOBELLIS
VAR:    NASCA
AVAR:      PAGANESSI
FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30
GALIPO’
PASCARELLA – PRESSATO
IV:       PEZZOPANE
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
PALERMO – MONZA  h. 20:30
SACCHI J. L.
MASTRODONATO – YOSHIKAWA
IV:     GEMELLI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     MONALDI
PESCARA – AVELLINO h. 20:30
CALZAVARA
MOKHTAR – PISTARELLI
IV:      DI FRANCESCO
VAR:     BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
AVAR:     PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
REGGIANA – MODENA h. 20:30
RAPUANO
CECCON – CEOLIN
IV:     DE ANGELI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30
MARCHETTI
SCATRAGLI – COLAIANNI
IV:     TERRIBILE
VAR:    SANTORO
AVAR:     FERRIERI CAPUTI
SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30
PEZZUTO
MONDIN – EL FILALI
IV:     CERBASI
VAR:     COSSO
AVAR:       GARIGLIO
VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30
FELICIANI
BARONE – ZANELLATI
IV:       LOVISON
VAR:     PRONTERA
AVAR:       DEL GIOVANE