Serie B, le designazioni della 10a giornata: Empoli-Sampdoria a Piccinini
27/10/2025 | 13:33:45
Rese note le designazioni arbitrali per la 10a giornata di Serie B.
CESENA – CARRARESE H. 20:30
DI MARCO
GARZELLI – LAGHEZZA
IV: D’EUSANIO
VAR: RUTELLA
AVAR: AURELIANO
EMPOLI – SAMPDORIA h. 20:30
PICCININI
BAHRI – BIFFI
IV: IACOBELLIS
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI
FROSINONE – VIRTUS ENTELLA h. 20:30
GALIPO’
PASCARELLA – PRESSATO
IV: PEZZOPANE
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
PALERMO – MONZA h. 20:30
SACCHI J. L.
MASTRODONATO – YOSHIKAWA
IV: GEMELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PESCARA – AVELLINO h. 20:30
CALZAVARA
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: DI FRANCESCO
VAR: BARONI (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA)
REGGIANA – MODENA h. 20:30
RAPUANO
CECCON – CEOLIN
IV: DE ANGELI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
MANTOVA – CATANZARO Mercoledì 29/10 h. 20:30
MARCHETTI
SCATRAGLI – COLAIANNI
IV: TERRIBILE
VAR: SANTORO
AVAR: FERRIERI CAPUTI
SPEZIA – PADOVA Mercoledì 29/10 h. 20:30
PEZZUTO
MONDIN – EL FILALI
IV: CERBASI
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO
VENEZIA – SUDTIROL Mercoledì 29/10 h. 20:30
FELICIANI
BARONE – ZANELLATI
IV: LOVISON
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE