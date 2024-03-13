Serie B, le designazioni arbitrali per la 30a giornata. Palermo-Venezia a Doveri
13.03.2024 | 12:30
L’Aia noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 marzo.
Queste le designazioni:
PALERMO – VENEZIA Venerdì 15/03 h. 20.30
DOVERI
VIVENZI – ROSSI M.
IV: ZANOTTI
VAR: NASCA
AVAR: PEZZUTO
BRESCIA – CATANZARO h. 14.00
COSSO
DI IORIO – MINIUTTI
IV: VIRGILIO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: TREMOLADA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
COMO – PISA h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
LO CICERO – VIGILE
IV: BARATTA
VAR: SERRA
AVAR: PAGNOTTA
FERALPISALO’ – PARMA h. 14.00
GUALTIERI
CAPALDO – CEOLIN
IV: MADONIA
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
SUDTIROL – CREMONESE h. 14.00
GHERSINI (foto)
MONDIN – D’ASCANIO
IV: ANDREANO
VAR: MIELE
AVAR: PAGANESSI
TERNANA – COSENZA h. 14.00
MINELLI
MASTRODONATO – GALIMBERTI
IV: VOGLIACCO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
BARI – SAMPDORIA h. 16.15
PERENZONI
BARONE – LONGO
IV: DE ANGELI
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CITTADELLA – MODENA h. 16.15
MONALDI
ROSSI L. – RICCIARDI
IV: GAVINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: LONGO S.
REGGIANA – SPEZIA h. 16.15
SANTORO
BAHRI – VOTTA
IV: DI CICCO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
ASCOLI – LECCO Domenica 17/03 h. 16.15
RUTELLA
ROCCA – CIPRIANI
IV: DI FRANCESCO
VAR: DI MARTINO
AVAR: GARIGLIO
Foto: sito Aia