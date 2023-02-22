Ultimo aggiornamento: mercoledi' 22 febbraio 2023 13:46

Serie B, le designazioni arbitrali per la 26a giornata

22.02.2023 | 13:46

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B:

FROSINONE – PARMA    Venerdì 24/02 h. 20.30

MAGGIONI

MARCHI – MINIUTTI

IV:      NICOLINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LONGO S.

PISA – PERUGIA      Venerdì 24/02 h. 20.30

SANTORO

SACCENTI – CAVALLINA

IV:      LONGO E.

VAR:     GHERSINI

AVAR:       GARIGLIO

BRESCIA – BARI    h. 14.00

GIUA

MASSARA – FONTANI

IV:       DELRIO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       PRONTERA

COMO – COSENZA    h. 14.00

GUALTIERI M.

BARONE – TRASCIATTI

IV:     CERBASI

VAR:     PAIRETTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

REGGINA – MODENA    h. 14.00

SACCHI

D’ASCANIO – MACADDINO

IV:      MADONIA

VAR:     BANTI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:     RAPUANO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

SUDTIROL – PALERMO      h. 14.00

FOURNEAU

TEGONI – LAUDATO

IV:     RENZI

VAR:     MASSA

AVAR:      MUTO

TERNANA – CITTADELLA   h. 14.00

MARCENARO

LOMBARDO – ROSSI C.

IV:     CATANOSO

VAR:     VALERI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:     MASSIMI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

VENEZIA – CAGLIARI      h. 14.00

ZUFFERLI

ALASSIO – SECHI

IV:     DIOP

VAR:      MARINI

AVAR:       IMPERIALE

GENOA – SPAL      h. 16.15

PEZZUTO

DEL GIOVANE – POLITI

IV:       GALIPO’

VAR:      GUIDA

AVAR:      BINDONI

ASCOLI – BENEVENTO    Domenica 26/02 h. 16.15

COSSO

PRETI – RANGHETTI

IV:     VERGARO

VAR:     NASCA

AVAR:      VALERIANI