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Serie B, le designazioni arbitrali dell’ottava giornata: Turrini per Hellas Verona-Pisa

21/10/2026 | 13:08:06

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Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie BKT. L’AIA ha reso noti gli arbitri delle gare del prossimo turno di campionato, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre.

EMPOLI – VICENZA Venerdì 23/10 h. 20:30

ALLEGRETTA

SCARPA – DJURDJEVIC

IV: GALIPÒ

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

AVELLINO – PADOVA Sabato 24/10 h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

POLITI – BELSANTI

IV: GUIDA

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

CREMONESE – JUVE STABIA Sabato 24/10 h. 15:00

MUCERA

CAVALLINA – EL FILALI

IV: RAPUANO

VAR: GIUA

AVAR: MASSIMI

MODENA – CESENA Sabato 24/10 h. 15:00

MADONIA

FONTANI – BIFFI

IV: ABISSO

VAR: GHERSINI

AVAR: PEZZUTO

SÜDTIROL – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15:00

CREZZINI

PEDONE – RICCI

IV: POLI

VAR: CAMPLONE

AVAR: PATERNA

VIRTUS ENTELLA – MANTOVA Sabato 24/10 h. 15:00

TREMOLADA

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV: STRIAMO

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

CATANZARO – ASCOLI Sabato 24/10 h. 17:15

CALZAVARA

REGATTIERI – BOATO

IV: VOGLIACCO

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

AREZZO – BENEVENTO Sabato 24/10 h. 19:30

FOURNEAU

IMPERIALE – LAURI

IV: COLELLI

VAR: COSSO

AVAR: RUTELLA

PALERMO – CARRARESE Domenica 25/10 h. 15:00

DRIGO

MELI – CHIAVAROLI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

HELLAS VERONA – PISA Domenica 25/10 h. 17:15

TURRINI

FONTEMURATO – ZEZZA

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GIUA

Foto: sito aia