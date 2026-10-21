Serie B, le designazioni arbitrali dell’ottava giornata: Turrini per Hellas Verona-Pisa
21/10/2026 | 13:08:06
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di Serie BKT. L’AIA ha reso noti gli arbitri delle gare del prossimo turno di campionato, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre.
EMPOLI – VICENZA Venerdì 23/10 h. 20:30
ALLEGRETTA
SCARPA – DJURDJEVIC
IV: GALIPÒ
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
AVELLINO – PADOVA Sabato 24/10 h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
POLITI – BELSANTI
IV: GUIDA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DIONISI
CREMONESE – JUVE STABIA Sabato 24/10 h. 15:00
MUCERA
CAVALLINA – EL FILALI
IV: RAPUANO
VAR: GIUA
AVAR: MASSIMI
MODENA – CESENA Sabato 24/10 h. 15:00
MADONIA
FONTANI – BIFFI
IV: ABISSO
VAR: GHERSINI
AVAR: PEZZUTO
SÜDTIROL – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15:00
CREZZINI
PEDONE – RICCI
IV: POLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PATERNA
VIRTUS ENTELLA – MANTOVA Sabato 24/10 h. 15:00
TREMOLADA
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV: STRIAMO
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – ASCOLI Sabato 24/10 h. 17:15
CALZAVARA
REGATTIERI – BOATO
IV: VOGLIACCO
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
AREZZO – BENEVENTO Sabato 24/10 h. 19:30
FOURNEAU
IMPERIALE – LAURI
IV: COLELLI
VAR: COSSO
AVAR: RUTELLA
PALERMO – CARRARESE Domenica 25/10 h. 15:00
DRIGO
MELI – CHIAVAROLI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GHERSINI
HELLAS VERONA – PISA Domenica 25/10 h. 17:15
TURRINI
FONTEMURATO – ZEZZA
IV: PERENZONI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GIUA
Foto: sito aia