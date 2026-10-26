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Serie B, le designazioni arbitrali della 9ª giornata: Poli per Benevento-Catanzaro

26/10/2026 | 12:38:36

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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie B, in programma tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Di seguito il quadro completo con arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR.

BENEVENTO – CATANZARO Martedì 27/10 h. 19:00

POLI

BERTI – BIANCHINI

IV: MUCERA

VAR: RUTELLA

AVAR: GUIDA

ASCOLI – SAMPDORIA Martedì 27/10 h. 20:00

DI BELLO

MOKHTAR – MONACO

IV: CREZZINI

VAR: MASSIMI

AVAR: DEL GIOVANE

CESENA – EMPOLI Martedì 27/10 h. 20:00

PERRI

LAUDATO – RUSSO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: BARONI

AVAR: DIONISI

VICENZA – MODENA Martedì 27/10 h. 20:00

PERENZONI

VECCHI – GARZELLI

IV: DIOP

VAR: MAGGIONI

AVAR: MERAVIGLIA

MANTOVA – CREMONESE Martedì 27/10 h. 20:00

RAPUANO

CEOLIN – LAGHEZZA

IV: DRIGO

VAR: PATERNA

AVAR: GIUA

PADOVA – SÜDTIROL Martedì 27/10 h. 20:00

MAZZONI

BERCIGLI – GENTILE

IV: CALZAVARA

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

VIRTUS ENTELLA – AVELLINO Martedì 27/10 h. 20:00

GALIPÒ

RINALDI – PISTARELLI

IV: PACELLA

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

PISA – PALERMO Mercoledì 28/10 h. 19:00

CHIFFI

TEGONI – COLAIANNI

IV: ARENA

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSSO

CARRARESE – AREZZO Mercoledì 28/10 h. 20:00

DI LORETO

BARONE – PEDONE

IV: TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: MAGGIONI

JUVE STABIA – HELLAS VERONA Mercoledì 28/10 h. 20:00

ALLEGRETTA

ZANELLATI – CHIAVAROLI

IV: PALMIERI

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI

Foto: sito aia