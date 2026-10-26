Serie B, le designazioni arbitrali della 9ª giornata: Poli per Benevento-Catanzaro
26/10/2026 | 12:38:36
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie B, in programma tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Di seguito il quadro completo con arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR.
BENEVENTO – CATANZARO Martedì 27/10 h. 19:00
POLI
BERTI – BIANCHINI
IV: MUCERA
VAR: RUTELLA
AVAR: GUIDA
ASCOLI – SAMPDORIA Martedì 27/10 h. 20:00
DI BELLO
MOKHTAR – MONACO
IV: CREZZINI
VAR: MASSIMI
AVAR: DEL GIOVANE
CESENA – EMPOLI Martedì 27/10 h. 20:00
PERRI
LAUDATO – RUSSO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: BARONI
AVAR: DIONISI
VICENZA – MODENA Martedì 27/10 h. 20:00
PERENZONI
VECCHI – GARZELLI
IV: DIOP
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
MANTOVA – CREMONESE Martedì 27/10 h. 20:00
RAPUANO
CEOLIN – LAGHEZZA
IV: DRIGO
VAR: PATERNA
AVAR: GIUA
PADOVA – SÜDTIROL Martedì 27/10 h. 20:00
MAZZONI
BERCIGLI – GENTILE
IV: CALZAVARA
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
VIRTUS ENTELLA – AVELLINO Martedì 27/10 h. 20:00
GALIPÒ
RINALDI – PISTARELLI
IV: PACELLA
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
PISA – PALERMO Mercoledì 28/10 h. 19:00
CHIFFI
TEGONI – COLAIANNI
IV: ARENA
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
CARRARESE – AREZZO Mercoledì 28/10 h. 20:00
DI LORETO
BARONE – PEDONE
IV: TURRINI
VAR: PRONTERA
AVAR: MAGGIONI
JUVE STABIA – HELLAS VERONA Mercoledì 28/10 h. 20:00
ALLEGRETTA
ZANELLATI – CHIAVAROLI
IV: PALMIERI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
Foto: sito aia