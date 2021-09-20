Ultimo aggiornamento: lunedi' 20 settembre 2021 11:50

Serie B, le designazioni arbitrali della 5a giornata

20.09.2021 | 11:40

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 5a giornata della Serie BKT 2021/2022 in programma tra lunedì 20 e mercoledì 22 settembre 2020.

ALESSANDRIA – ASCOLI 
MINELLI
FONTEMURATO – VIGILE
IV: LOVISON
Var: SOZZA
Avar: ROSSI C.

BENEVENTO – CITTADELLA 
COSSO
DELLA CROCE – D’ASCANIO
IV: DI MARCO
VAR: MASSIMI
AVAR: GIALLATINI

COSENZA – COMO 
SACCHI
DI IORIO – GUALTIERI
IV: GRASSO
VAR: NASCA
AVAR: MASTRODONATO

CREMONESE – PERUGIA 
MARCHETTI
DI GIOIA – SCHIRRU
IV: FONTANI
VAR: PICCININI
AVAR: AFFATATO

CROTONE – LECCE 
PATERNA
BERTI – MORO
IV: PIRROTTA
VAR: MARINI
AVAR: COLAROSSI

FROSINONE – BRESCIA 
DIONISI
BACCINI – MUTO
IV: ARENA
VAR: PRONTERA
AVAR: VECCHI

PISA – MONZA 
PAIRETTO
TOLFO – DI GIACINTO
IV: DEL RIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PERETTI

PORDENONE – REGGINA
MERAVIGLIA
MOKHTAR – MACADDINO
IV: BORDIN
VAR: AYROLDI
AVAR: RASPOLLINI

SPAL – LR VICENZA 
DI MARTINO
MARCHI – LOMBARDI
IV: DI GRACI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MONDIN

TERNANA – PARMA 
SERRA
MIELE D. – CECCON
IV: MARANESI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGNOTTA

Foto: Logo Serie B