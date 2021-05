Serie B: le designazioni arbitrali della 38a giornata. Pescara-Salernitana a Prontera. Monza-Brescia a Pairetto

Definite le designazioni arbitrali della 38esima giornata di Serie B che si giocherà lunedì 10 maggio alle ore 14. Ultimo turno di campionato con Salernitana e Monza ancora in lotta per l’accesso diretto in Serie A.

Ecco l’elenco completo degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali:

CHIEVO – ASCOLI: DI MARTINO

MASTRODONATO – MARGANI

IV: ROS

CITTADELLA – VENEZIA: PATERNA

CIPRESSA – GROSSI

IV: AMABILE

EMPOLI – LECCE: AURELIANO

RASPOLLINI – SCATRAGLI

IV: SANTORO

LR VICENZA – REGGIANA: ZUFFERLI

BINDONI – CECCON

IV: GIACOMELLI

MONZA – BRESCIA: PAIRETTO

TOLFO – PRENNA

IV: PICCININI

PESCARA – SALERNITANA: PRONTERA

MASSARA – TRINCHIERI

IV: MERAVIGLIA

PISA – V. ENTELLA: MARCENARO

ALASSIO – LAUDATO

IV: GHERSINI

PORDENONE – COSENZA: FABBRI

VALERIANI – LO CICERO

IV: VOLPI

REGGINA – FROSINONE: MAROTTA

CARBONE – DI MONTE

IV: GUIDA

SPAL – CREMONESE: CAMPLONE

LANOTTE – CALIARI

IV: MASSIMI