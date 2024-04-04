Serie B, le designazioni arbitrali della 32a giornata
04.04.2024 | 12:45
L’Aia rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 6 aprile.
BARI – CREMONESE Venerdì 05/04 h. 20.30
SANTORO
DE MEO – MINIUTTI
IV: ARENA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI
BRESCIA – PISA h. 14.00
TREMOLADA
PERETTI – LONGO F.
IV: SCARPA E.
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
FERALPISALO’ – COSENZA h. 14.00
GHERSINI
SCARPA M. – BARONE
IV: DJURDJEVIC
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
SPEZIA – LECCO h. 14.00
AYROLDI
AFFATATO – VIGILE
IV: MAZZONI
VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
SUDTIROL – PARMA h. 14.00
MARCHETTI
TRINCHIERI – CECCON
IV: DELRIO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: LONGO S.
TERNANA – MODENA h. 14.00
GUALTIERI
ZINGARELLI – VOTTA
IV: GANGI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
CATANZARO – COMO h. 16.15
DI BELLO
DEL GIOVANE – DEI GIUDICI
IV: LEONE
VAR: DI MARTINO
AVAR: SERRA
PALERMO – SAMPDORIA h. 16.15
GIUA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: FRASCARO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PATERNA
REGGIANA – CITTADELLA h. 16.15
CAMPLONE
D’ASCANIO – CEOLIN
IV: CALDERA
VAR: MIELE
AVAR: PAIRETTO
ASCOLI – VENEZIA Domenica 07/04 h. 16.15
PEZZUTO (foto)
MASTRODONATO – DI GIACINTO
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MIELE
Foto: logo Serie B