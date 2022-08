Serie B, le designazioni arbitrali della 2a giornata: Orsato per Cagliari-Cittadella

La Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la seconda giornata della Serie BKT 2022/23, in programma tra venerdì 19 e domenica 21 agosto 2022. Questo l’elenco delle designazioni complete:

BARI – PALERMO Venerdì 19/08 h. 20.45

CAMPLONE

VIVENZI – RANGHETTI

IV: GALIPO’

VAR: CHIFFI

AVAR: ROCCA

ASCOLI – SPAL Sabato 20/08 h. 20.45

GARIGLIO

FONTEMURATO – NIEDDA

IV: CENTI

VAR: GIUA

AVAR: MARGANI

GENOA – BENEVENTO Sabato 20/08 h. 20.45

PEZZUTO

BRESMES – VIGILE

IV: MONALDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: BOTTEGONI

PERUGIA – PARMA Sabato 20/08 h. 20.45

SERRA

CECCON – LONGO

IV: ANCORA

VAR: LA PENNA

AVAR: DE MEO

CAGLIARI – CITTADELLA h. 20.45

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: UBALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DEL GIOVANE

COSENZA – MODENA h. 20.45

FELICIANI

SCHIRRU – RICCI

IV: PASCARELLA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LIBERTI

FROSINONE – BRESCIA h. 20.45

VOLPI

BERTI – POLITI

IV: SCATENA

VAR: PRONTERA

AVAR: DI VUOLO

PISA – COMO h. 20.45

DOVERI

VECCHI – CORTESE

IV: DELRIO

VAR: DI MARTINO

AVAR: CECCONI

SUDTIROL – VENEZIA h. 20.45

BARONI

GUALTIERI C. – TRASCIATTI

IV: TREMOLADA

VAR: MINELLI

AVAR: MONDIN

TERNANA – REGGINA h. 20.45

MERAVIGLIA

PRETI – ALASSIO

IV: DI MARCO

VAR: MASSA

AVAR: DEI GIUDICI