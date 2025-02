Serie B, le designazioni arbitrali della 26ª giornata

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie B. Ad aprire questo turno di campionato, venerdì 14 febbario alle ore 20:30, ci penserà Catanzaro-Cittadella affidata a Crezzini. Poker di partite sabato 15 alle ore 15:00, con Sudtirol-Sampdoria, Carrarese-Salernitana, Modena-Spezia e Sassuolo-Brescia affidate rispettivamente a Monaldi, Bonacina, Pezzuto e Tremolada, seguite dalla direzione di Ferrieri Caputi per Bari-Cremonese delle ore 17:15. Domenica 16, invece, chiamati in causa Rapuano, Ayroldi, Galipò e Maresca rispettivamente per Frosinone-Reggiana, Juve Stabia-Cosenza, Palermo-Mantova, Cesena-Pisa.

FOTO: Ferrieri Caputi