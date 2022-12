Serie B, le designazioni arbitrali della 19a giornata

Dopo l’annuncio di una terna arbitrale tutta al femminile per Frosinone-Ternana, la Lega B ha diramato le designazioni arbitrali per la 19a giornata in programma il 26 dicembre 2022.

Brescia – Palermo

Livio Marinelli di Tivoli

Bindoni – Imperiale

IV Ufficiale: Serra

Var: Di Martino

Avar: Ghersini

Ascoli – Reggina

Rosario Abisso di Palermo

Mondin- Pagnotta

IV Ufficiale: La Penna

Var: Mazzoleni

Avar: Rocca

Benevento – Perugia

Marco Piccinini di Forlì

Vivenzi – Cavallina

IV Ufficiale: Fourneau

Var: Pezzuto (on-site stadio “Ciro Vigorito”)

Avar: Muto (on-site stadio “Ciro Vigorito”)

Cagliari – Cosenza

Daniele Paterna di Teramo

Tegoni – Cortese

IV Ufficiale: Giua

Var: Maggioni

Avar: Longo S.

Como – Cittadella

Marco Guida di Torre Annunziata

Di Iorio – Valeriani

IV Ufficiale: Gariglio

Var: Marini (on-site stadio “Giuseppe Sinigaglia”)

Avar: Paganessi (on-site stadio “Giuseppe Sinigaglia”)

SPAL – Pisa

Alessandro Prontera di Bologna

Alassio – Ranghetti

IV Ufficiale: Marcenaro

Var: Zufferli (on-site stadio “Paolo Mazza”)

Avar: Sozza (on-site stadio “Paolo Mazza”)

Sudtirol – Modena

Federico Dionisi de L’Aquila

Cecconi – Bercigli

IV Ufficiale: Feliciani

Var: Abbattista (on-site stadio “Druso”)

Avar: Ayroldi (on-site stadio “Druso”)

Venezia – Parma

Daniele Minelli di Varese

Bresmes – Capaldo

IV Ufficiale: Perenzoni

Var: Aureliano

Avar: Baroni

Frosinone – Ternana

Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Di Monte – Trasciatti

IV Ufficiale: Doveri

Var: Nasca (on-site stadio “Benito Stirpe”)

Avar: Prenna (on-site stadio “Benito Stirpe”)

Bari – Genoa

Maurizio Mariani di Aprilia

Preti – Del Giovane

IV Ufficiale: Camplone

Var: Di Paolo (on-site stadio “San Nicola”)

Avar: De Meo (on-site stadio “San Nicola”)

Foto: twitter Lega B