Serie B, le designazioni arbitrali della 13ª giornata: Manganiello per Pisa-Modena
23/11/2026 | 12:36:48
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie B, in programma tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Per il big match tra Pisa – Modena è stato scelto Gianluca Manganiello, mentre Di Loreto dirigerà Palermo-Südtirol. Zanotti sarà invece il direttore di gara di Juve Stabia-Catanzaro.
JUVE STABIA – CATANZARO Martedì 24/11 h 19:00
ZANOTTI
FONTANI – TRINCHIERI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAGANESSI
BENEVENTO – EMPOLI Martedì 24/11 h 20:00
MAZZONI
CEOLN – LAGHEZZA
IV: LA PENNA
VAR: DIONISI
AVAR: DEL GIOVANE
CESENA – ASCOLI Martedì 24/11 h 20:00
POLI
ROSSI L. – SCATRAGLI
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
VICENZA – CARRARESE Martedì 24/11 h 20:00
TURRINI
COLAIANNI – SANTAROSSA
IV: GALIPÒ
VAR: VOLPI
AVAR: PICCININI
PALERMO – SÜDTIROL Martedì 24/11 h 20:00
DI LORETO
COSTANZO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: PRONTERA
AVAR: COSSO
VIRTUS ENTELLA – HELLAS VERONA Mercoledì 24/11 h 20:00
SACCHI J. L.
GARZELLI – GIUGGIOLI
IV: PERRI
VAR: RUTELLA
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – AVELLINO Mercoledì 25/11 h 19:00
COLLU
ZINGARELLI – DJURDJEVIC
IV: PERENZONI
VAR: COSSO
AVAR: VOLPI
MANTOVA – AREZZO Mercoledì 25/11 h 20:00
DI MARCO
ZANELLATI – TEMPESTILLI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GHERSINI
PADOVA – SAMPDORIA Mercoledì 25/11 h 20:00
ALLEGRETTA
SCARPA – GRASSO
IV: DRIGO
VAR: SANTORO
AVAR: RUTELLA
PISA – MODENA Mercoledì 25/11 h 20:00
MANGANIELLO
BIFFI – GALIMBERTI
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: PRONTERA
Foto: sito Aia